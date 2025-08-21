Hay riesgo extremo de incendios en las sierras de Córdoba

Debido a las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento que se esperan en las sierras de Córdoba, hay riesgo extremo de incendios forestales y piden extremar las medidas de prevención. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informa que el alerta se mantendrá hasta el próximo domingo 24 de agosto.

Según el informe, se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h.

Bajo esta condición se recomienda reforzar las medidas preventivas de control.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó además que «está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal».

Es importante recordar que e período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y el inicio del invierno (después de las primeras heladas), ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.