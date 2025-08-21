La nieve volvió a cubrir el camino de las Altas Cumbres y regaló postales maravillosas del invierno en las sierras de Córdoba. La Ruta Provincial 34 se encuentra habilitada al tránsito vehicular y recomiendan circular con precaución. Durante el día de ayer, se enviaron máquinas viales a trabajar en la remoción del hielo que se había acumulado sobre la calzada.

El fenómeno se registra con mayor intensidad entre el kilómetro 39 y el 49.

En el tramo final del octavo mes del año, las temperaturas mostraron un verdadero subibaja con registros gélidos en el amanecer y máximas que podrían volverse primaverales hacia las primeras horas de la tarde.

Asimismo, se encuentra reducida la calzada en varias rutas provinciales por tareas de mantenimiento. Desde la Policía Caminera, se informó que se llevan adelante trabajos sobre la Ruta Provincial 1 del km 63 al 64 (acceso Este de Freyre); la Ruta Provincial 15 del km 37 al 41 (entre La Higuera y San Carlos Minas), la Ruta Nacional 9 Norte del km 746 al 749 y 775 (Jesús María) y la Ruta Provincial 17 del km 205 al 208 (entre Marull y Balnearia).