Orso participó del Encuentro Regional del Movimiento Mercantil del Interior

Empleados de Comercio
Orso participó del Encuentro Regional del Movimiento Mercantil del InteriorEl secretario general del CEC de Villa Carlos Paz destacó el vínculo con otras localidades.
El secretario general de los Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz y de la Región Centro, Carlos Orso, estuvo presente en el Encuentro Regional del Movimiento Mercantil del Interior que se hizo en Las Varillas y Pozo del Molle.
De la actividad también formaron parte Omar Astrada, secretario general de Las Varillas; José González, subsecretario de la Federación de Empleados de Comercio; Daniel Ruberto, vicepresidente de OSECAC y Miguel Mamani, secretario general del Movimiento Mercantil del Interior.
Durante el encuentro, se presentaron informes de las distintas secretarias y entidades colaterales a la Federación Argentina de Empleados de Comercio con el objetivo de hacer una puesta en común y fortalecer lazos de trabajo entre las distintas localidades.
«Estos espacios son muy importantes para dar cuenta de cómo trabajan los compañeros de otras localidades, fortalecer vínculos y adquirir nuevas herramientas en virtud de mejorar el trabajo que realiza cada uno en la institución mercantil a la que cada una representa»; expresó Orso.