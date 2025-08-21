Orso participó del Encuentro Regional del Movimiento Mercantil del Interior

El secretario general de los Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz y de la Región Centro, Carlos Orso, estuvo presente en el Encuentro Regional del Movimiento Mercantil del Interior que se hizo en Las Varillas y Pozo del Molle.

De la actividad también formaron parte Omar Astrada, secretario general de Las Varillas; José González, subsecretario de la Federación de Empleados de Comercio; Daniel Ruberto, vicepresidente de OSECAC y Miguel Mamani, secretario general del Movimiento Mercantil del Interior.

Durante el encuentro, se presentaron informes de las distintas secretarias y entidades colaterales a la Federación Argentina de Empleados de Comercio con el objetivo de hacer una puesta en común y fortalecer lazos de trabajo entre las distintas localidades.

«Estos espacios son muy importantes para dar cuenta de cómo trabajan los compañeros de otras localidades, fortalecer vínculos y adquirir nuevas herramientas en virtud de mejorar el trabajo que realiza cada uno en la institución mercantil a la que cada una representa»; expresó Orso.