La Anmat prohibió un suplemento para bajar de peso que se comercializaba a través de Internet. Según informaron desde el organismo, se trataba de un producto falsificado que se presentaba bajo el nombre «Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática», pero que no contaba con registro y representaba «un peligro para la salud de los consumidores».

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) suspendió su venta en todo el territorio nacional mediante la Disposición 6132/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Tras una serie de consultas que se recibieron en las últimas semanas, se detectó que el producto se ofrecía en plataformas digitales con supuestas propiedades adelgazantes y referencias a una «receta médica».

Desde Anmat, explicaron que este tipo de preparados no pueden comercializarse con marcas, ni venderse por fuera de farmacias, y que además deben incluir en sus etiquetas la composición detallada y los datos de la farmacia elaboradora.