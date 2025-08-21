El próximo lunes 25 de agosto a las 10:30 se dictará un taller de compostaje domiciliario en el Aula Ambiental de Villa Carlos Paz, ubicada en la esquina de Los Cerros y República Argentina. La actividad es abierta, libre y gratuita.

Durante el encuentro se enseñará a transformar los residuos de cocina y patio en compost, teniendo en cuenta que la mitad de los desechos generados en el hogar son aprovechables. Además, los asistentes podrán recorrer la huerta agroecológica, conocer las composteras en funcionamiento y recibir núcleos de lombrices para iniciar su propio proceso en casa.

La iniciativa busca promover prácticas sustentables y acercar a los vecinos herramientas para disminuir el impacto ambiental en la ciudad.