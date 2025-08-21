Seis peligrosas aplicaciones que pueden vaciar tu cuenta bancaria

La empresa de ciberseguridad Kaspersky dio a conocer la existencia de seis peligrosas aplicaciones que exponen a los usuarios a robos de dinero y datos personales. Se trata de MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN, que simulan ser redes privadas virtuales (VPN) y prometen proteger la información de sus usuarios, pero en realidad facilitan el acceso a hackers que pueden vaciar tu cuenta bancaria en segundos.

La información se dio a conocer horas después del hackeo que sufrieron más de 2500 millones de cuentas de Gmail.

Todas ellas pueden robar contraseñas, datos personales e incluso credenciales de homebanking.

Los expertos recomiendan seguir algunos pasos básicos para evitar caer en estas trampas: eliminar de inmediato las aplicaciones sospechosas; no descargar archivos ni hacer clic en enlaces de origen dudoso; usar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta; evitar conectarse a redes wifi públicas sin protección y mantener el sistema operativo y las apps siempre actualizados.