Tres libros cuentan la historia social de canciones emblemáticas argentinas

El lunes 8 de septiembre desde las 18.30 se presentará en la Biblioteca Raúl González Tuñón (avenida Entre Ríos 1039, CABA) la colección “Historia social de la canción”, impulsada por Editorial Mil Campanas. La actividad será con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne tres títulos que ya se convirtieron en referentes: “No pienses que nos perdiste”, de Sergio Arboleya, sobre Oración del Remanso de Jorge Fandermole; “El día que Gardel lloró”, de Mariano Suárez y Miguel Ángel Taboada, dedicado al tango Por una cabeza de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera; y “Y esta zamba que canta y te nombra”, de Silvia Majul, sobre La Amanecida de Hamlet Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo.

Durante el encuentro, los autores compartirán reflexiones junto a músicos y comunicadores invitados como Laura Albarracín, Rolando Goldman y Juan Martín Medina, entre otros.

La colección propone un abordaje distinto: rescatar la historia social que late detrás de canciones que forman parte del patrimonio emocional argentino. Cada libro combina narración periodística, análisis cultural y contexto histórico, mostrando cómo las letras y músicas dialogan con paisajes, afectos, luchas políticas y experiencias colectivas.

Además de estos volúmenes, Mil Campanas viene desarrollando un catálogo con libros dedicados a figuras centrales de la música argentina, desde Atahualpa Yupanqui hasta Dino Saluzzi. Con esta colección, apuesta a consolidar un espacio de memoria y reflexión en torno a canciones que trascendieron su tiempo para convertirse en símbolos de identidad.