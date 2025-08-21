Una postal que une a Carlos Paz con la historia del cine argentino

En plena década del 60, el turismo en Villa Carlos Paz crecía y con él la fama del Reloj Cucú, inaugurado en 1958 y convertido rápidamente en ícono de la ciudad. En ese contexto, una de las actrices más populares del cine, el teatro y la televisión argentina, Teresa Blasco posó sonriente frente al reloj, subida a un pequeño automóvil, en una postal que hoy forma parte de la memoria cultural de Córdoba.

La protagonista de la imagen fue una artista nacida en Chile que llegó muy joven a Buenos Aires y debutó en cine en 1953 con La mejor del colegio, de Julio Saraceni. A partir de entonces su carrera fue prolífica: participó en unos veinte filmes, entre ellos La fin del mundo, Detrás de la mentira, Operación San Antonio, La cigarra no es un bicho, La pérgola de las flores, Necesito una madre, Qué noche de casamiento y La Mary.

Su consagración llegó en 1962 con la comedia Dr. Cándido Pérez… Señoras, también dirigida por Saraceni, donde interpretó un papel entrañable que la llevó del cine a la televisión. En la pantalla chica participó de ciclos como Señoritas alumnas, María Sombra, Mujer, El Teatro de Teresa Blasco, Las veinticuatro horas, Libertad condicionada y El palacio de la risa, su última labor, junto a Antonio Gasalla. En teatro también brilló en títulos como Los chimentos de las mujeres y El ombligo, consolidándose como figura versátil de la escena nacional.

La fotografía que la muestra en Villa Carlos Paz pertenece a la colección del fotógrafo Eduardo Ítalo Cauca, preservada gracias a la donación de su familia a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Se trata de una copia en gelatina de plata, en blanco y negro, de 25 por 18 centímetros. Hoy, digitalizada y disponible en el archivo fotográfico de la institución, constituye no solo el retrato de una actriz en la plenitud de su carrera, sino también un testimonio del vínculo entre el espectáculo y la consolidación de Carlos Paz como capital turística del interior argentino.