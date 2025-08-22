Capilla del Monte refuerza el mantenimiento urbano

La Municipalidad de Capilla del Monte informó que continúan las tareas de mantenimiento urbano en distintos puntos de la localidad.

Durante la semana se ejecutaron trabajos de bacheo en calles Hipólito Yrigoyen (barrio Centro) y Falucho (barrio San Martín), además de tareas de relleno y nivelado en la colectora oeste de la Ruta 38 (barrio Aguas Azules), Piocolivadino (barrio Atalaya), Alem (barrio Balumba), Córdoba y en el Complejo Ético El Zapato (barrio El Zapato).

También se realizaron labores de poda, limpieza y desmalezado en el ingreso sur de la Ruta 38, el Paseo El Rosedal, la Plazoleta Manuel Belgrano y distintas arterias céntricas. En el Balneario y Camping Municipal Calabalumba se trabajó en la apertura de drenes, mientras que en el Complejo El Zapato se colocaron nuevas luminarias LED.

Las tareas estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio.