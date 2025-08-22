anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

Sociedad
viernes, 22 de agosto de 2025 · 11:22

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para agosto, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto.

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 9: viernes 22 de agosto.

Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 9: viernes 22 de agosto.

Asignación Universal por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 8: viernes 22 de agosto.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto.

