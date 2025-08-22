Cuesta Blanca dijo presente en el Día Provincial del Guardaparque

Este viernes por la mañana se conmemoró el Día Provincial del Guardaparque en un acto realizado en el Centro Cívico del Bicentenario, en la ciudad de Córdoba.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó de la ceremonia que contó con la presencia de la ministra de Ambiente, Victoria Flores, además de otras autoridades provinciales.

Durante el encuentro se destacó la labor de los guardaparques en la preservación de las áreas naturales y en el cuidado del patrimonio ambiental de Córdoba.