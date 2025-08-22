Más cordobeses se capacitan en seguridad vial antes de obtener el carnet

La Municipalidad de Córdoba informó que cada vez más vecinos se capacitan en el Curso de Seguridad Vial, instancia formativa indispensable para avanzar en la obtención de la primera licencia de conducir.

Según los datos oficiales, en lo que va del año se duplicó la cantidad de participantes en relación al mismo período de 2024. El curso está destinado a quienes gestionan por primera vez el carnet de conducir de motovehículos o la licencia profesional.

Desde el municipio remarcaron que esta herramienta no solo es obligatoria, sino que apunta a reforzar el compromiso con la seguridad en calles y rutas de la capital.