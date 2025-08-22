Más de 75 vecinos se capacitaron en RCP en el Estadio Arena

En el marco de la Semana de la Concientización y Prevención de la Muerte Súbita, la Municipalidad de Villa Carlos Paz organizó una capacitación gratuita en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en el Estadio Arena.

Más de 75 vecinos y vecinas participaron de la jornada, que contó con la presencia del servicio de emergencias SAMU y del jefe de cardiología del Hospital Municipal, Dr. Roberto Bagnasco. Durante el encuentro se brindaron herramientas prácticas para actuar de manera inmediata ante una emergencia y aumentar las posibilidades de supervivencia de una persona afectada.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, que permiten a la comunidad adquirir conocimientos clave para salvar vidas.