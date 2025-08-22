Megaestafa de terrenos en Punilla: allanaron la Municipalidad de Villa Giardino

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Nelson Lingua, ordenó este viernes un procedimiento en las oficinas de la Municipalidad de Villa Giardino en el marco de la investigación por una megaestafa vinculada a la venta irregular de terrenos en distintos puntos de la provincia.

La causa se inició en diciembre de 2023 a partir de denuncias de damnificados y fue impulsada en un comienzo por la fiscal Paula Kelm. Desde entonces, la investigación derivó en la imputación de 10 personas, de las cuales siete permanecen detenidas, entre ellas el anterior jefe de la Policía Caminera.

Según explicó en su momento la fiscal Kelm a Cadena 3, aún no se puede precisar la cantidad exacta de damnificados, aunque se investigan múltiples delitos: estafa, falsificación de documentación, coacción, daño y robo, entre otros.

En los últimos meses se llevaron a cabo allanamientos en distintas localidades de los departamentos Colón, San Alberto, San Javier y Punilla, en el marco de esta compleja investigación sobre una asociación ilícita que habría operado de manera sistemática en la comercialización fraudulenta de terrenos.