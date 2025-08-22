“Pensé que nadie me iba a adoptar, hasta que llegó mi familia”

A los 15 años, Gaby ya había asumido un rol que no le correspondía: ser madre para sus hermanos más chicos. Le habían dicho que la adopción no era una posibilidad para ella, que ya estaba grande, que nadie la iba a querer. Y lo creyó.

Pero la vida le dio un giro inesperado. Una familia la eligió y con ese gesto comenzó un camino nuevo: aprender a ser hija, sanar las heridas del pasado y descubrir que el amor no es una casualidad, sino una elección que se renueva todos los días.

“Me dijeron que a mí no me iban a adoptar, que nadie me iba a querer porque ya estaba grande…”, recuerda Gaby, mientras relata cómo su vida cambió cuando finalmente fue recibida en un hogar donde pudo ser contenida, escuchada y amada.

Hoy, junto a sus padres adoptivos, comparte esta experiencia con la esperanza de que más adolescentes puedan vivir lo mismo. Porque la adopción también es para ellos, y detrás de cada historia hay un deseo de pertenecer y de ser abrazados.

Su testimonio es parte del primer episodio del podcast Adopciones +12: “Abrazá su historia, crecé en familia”, una propuesta de la Justicia de Córdoba para visibilizar la adopción de adolescentes. Disponible en YouTube y Spotify, el ciclo reúne historias reales que buscan inspirar y acompañar a quienes se animan a abrir su corazón y su hogar.