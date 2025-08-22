Vialidad: Casación fijó audiencia para revisar el monto del decomiso a Cristina Kirchner

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes convocar a una audiencia para el próximo 11 de septiembre para comenzar a analizar si se confirma o no la actualización del decomiso a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La sala, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, había recibido esta semana el expediente que tiene a estudio el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fernández de Kirchner contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 del pasado 15 de julio de disponer el decomiso fijado $684.990.350.139,86.

Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. “El punto dispositivo XI del veredicto condenatorio de fecha 6 de diciembre de 2022 ordenó el decomiso de los efectos del delito por la suma de $84.835.227.378,04 y estableció que deberían ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esa sentencia adquiera firmeza”, lo que fue objetado por la defensa de la ex mandataria.

El pasado 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia confirmó y dejó firme la condena de la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Las partes expondrán ante la casación el 11 de septiembre, luego de lo cual el tribunal tendrá 5 días para resolver.