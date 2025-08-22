Viento, frío y riesgo extremo de incendios en las sierras de Córdoba

Una jornada con fuertes ráfagas de viento y alerta extremo de incendios forestales se registra en las sierras de Córdoba. Se espera un marcado descenso de la temperatura, un incremento de la nubosidad hacia el fin de semana y ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 km7h en algunos sectores.

Para este viernes 22 de agosto, se anuncia una máxima de 15 grados y un día soleado.

Las condiciones meteorológicas resultan favorables para el desarrollo de focos de incendio y piden extremar la prevención.

En tanto, el sábado 23, se prevé una máxima de 15 grados y una jornada fresca. Asimismo, para el domingo, se prevé una mejora del tiempo con cielo despejado, mínima de 1° y una máxima que alcanzaría los 20°.

Los amantes del «team verano» recibieron una buena noticia: para la próxima semana (en la despedida del mes de agosto) se anuncian registros que llegarían hasta 25º y podrían alcanzar los 30º en algunas zonas del interior provincial.