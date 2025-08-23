Córdoba inauguró la Casa Libertad para acompañar a personas liberadas

El gobernador Martín Llaryora y el arzobispo Ángel Rossi inauguraron este sábado la Casa Libertad: Volver a Elegir, un espacio destinado a recibir y acompañar a personas que recuperan la libertad tras cumplir condena y que transitan el difícil camino de la reinserción social.

Ubicada en la ciudad de Córdoba, la Casa forma parte del Programa de Inserción Social Integral para Liberados, una iniciativa impulsada por la Provincia junto a Cáritas y el Poder Judicial. El proyecto propone un abordaje integral que comienza dentro de las cárceles de Bouwer y Montecristo, con los denominados “Talleres de Proyecto de Vida”, y continúa afuera con espacios de contención y capacitación.

“Las obras por sí solas no cambian nada; lo que importa es la humanidad que se puede construir a través de ellas”, expresó Llaryora, quien remarcó que la Provincia acompaña y apoya este tipo de acciones para reducir la reincidencia. El mandatario destacó además que “casi el 95% de quienes participaron este año en programas similares no volvió a cometer un delito”.

Por su parte, Rossi subrayó que la Casa Libertad representa “una puerta abierta que simboliza la apertura del corazón, para que quienes lleguen puedan sentirse recibidos como hermanos”. También recordó al papa Francisco, al señalar que su último gesto hacia el prójimo estuvo dedicado a las personas privadas de la libertad.

La Casa ofrecerá talleres de arte y música, asesoramiento legal, acompañamiento psico-espiritual, actividades comunitarias y una Escuela de Empleabilidad, destinada a fortalecer la búsqueda de trabajo y favorecer el acceso al mercado laboral formal. El objetivo es brindar herramientas que permitan una autonomía sostenible y reconstruir vínculos sociales y familiares.