Córdoba: un policía combina la paternidad con un reto de 15 km por día

El oficial principal de la Policía Caminera de Córdoba, Silvio Rodríguez, lleva adelante un desafío que mezcla esfuerzo físico, motivación y un profundo compromiso personal: correr 15 kilómetros diarios durante un año.

La iniciativa busca inspirar a otros a incorporar la actividad física y los hábitos saludables en la vida cotidiana. Hasta ahora, Rodríguez lleva más de 230 jornadas consecutivas cumpliendo la meta.

El pasado lunes 18 de agosto, el desafío sumó un capítulo especial: el nacimiento de su hijo Bautista. A pesar de la emoción y las horas en el sanatorio, el oficial no interrumpió su promesa. Con ambo y barbijo, partió desde el Sanatorio La Cañada, corrió 7,5 km hasta Tío Pujio y luego regresó al centro médico, completando el recorrido de 15 km.

Durante la corrida, Rodríguez compartió palabras cargadas de emoción y aseguró que cada paso es un recordatorio de que “la verdadera motivación nace del corazón”. Su familia lo acompaña en este camino que ya dejó de ser un reto individual para convertirse en una historia de superación compartida.