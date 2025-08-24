Capilla del Monte tuvo un Día del Niño con regalos y espectáculos

El Complejo Ético El Zapato fue el escenario elegido por el Municipio para los festejos del Día del Niño. El espacio, reconocido por su modelo de inclusión, reunió a cientos de familias que compartieron una tarde de espectáculos, sorteos y actividades recreativas.

El intendente Fabricio Díaz destacó que, en un contexto en que la seguridad social de las personas con discapacidad atraviesa momentos de incertidumbre, en Capilla del Monte se refuerza el compromiso con políticas públicas que impactan en la vida cotidiana de la comunidad. “No se trata solo de hablar, sino de avanzar con acciones visibles”, remarcó. En la misma línea se expresó Lucía Torres, referente de la Fundación Upis y responsable del proyecto inclusivo del complejo.

La propuesta incluyó un tobogán gigante, shows de circo, castillos inflables, juegos y espectáculos, además de chocolate, tortas y panchos para compartir entre los vecinos. Como cierre, cada niño recibió un obsequio: pelotas, bicicletas, monopatines y juegos de mesa.

La organización estuvo a cargo de la Fundación Upis junto al Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas, comerciantes locales que realizaron donaciones y personal municipal. La celebración también fue transmitida en vivo por Radio Jota, que entrevistó a los protagonistas de la jornada.