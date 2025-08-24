Carlos Paz amaneció bajo cero: barrios con mínimas de hasta -3,3°C

El proyecto MATTEO y PREVENIR informó las mínimas del domingo, que marcaron temperaturas extremas en la región. En Villa Carlos Paz, los barrios oscilaron entre -3,3 y -0,2 grados bajo cero, mientras que el récord se registró en Santos Lugares con -6°C.

Este domingo 24 de agosto, la ola polar volvió a sentirse con fuerza en el Valle de Punilla. El relevamiento de temperaturas mínimas realizado por el proyecto científico MATTEO y PREVENIR mostró registros bajo cero en distintos barrios de Villa Carlos Paz y en localidades vecinas.

En San Antonio de Arredondo, el puesto de medición ubicado en Santos Lugares (APRHi) marcó la temperatura más baja: -6,0°C. En el Hotel Diferencial Dante Delich de la misma localidad, el termómetro llegó a -4,9°C.

Dentro de Villa Carlos Paz, los valores más bajos se anotaron en barrio La Quinta con -3,3°C y en Playas de Oro con -3,0°C. En el centro, en la Escuela Carlos Paz, la mínima fue de -0,6°C, mientras que en Costa Azul Norte el termómetro apenas descendió a -0,2°C.

En tanto, la estación oficial de EPEC en barrio La Cuesta reportó -0,4°C y en barrio Sarmiento, en la esquina de General Paz y Roque Sáenz Peña, se registró -0,5°C.

La jornada se presentó con cielo despejado y heladas intensas en toda la región, consolidando una de las madrugadas más frías del invierno en Punilla.