Carlos Paz se transformó en la capital del fisicoculturismo

El Hotel Mónaco albergó a los mejores atletas del país en un evento clasificatorio para el Sudamericano de la IFBB. Hubo gran participación de competidores y un fuerte marco de público.

La ciudad recibió este fin de semana a los principales exponentes del fisicoculturismo nacional en el marco del Campeonato Argentino 2025, organizado por la Federación Argentina de Musculación y Fitness (FAMF).

El certamen se llevó a cabo en el Hotel Mónaco, que ofició como sede para las inscripciones, las presentaciones y el desarrollo de las distintas competencias.

La propuesta incluyó una amplia variedad de categorías divididas por género, peso, altura y edad, lo que garantizó una participación diversa y competitiva.

Con una masiva concurrencia de público, el campeonato reafirmó a Villa Carlos Paz como una plaza deportiva clave a nivel nacional, con capacidad para albergar eventos de gran envergadura y proyección internacional.