Cuesta Blanca y arquitectos coordinan acciones para modernizar obras

La presidenta comunal Ana recibió al titular del Colegio de Arquitectos Regional 6, Mariano Cardona, para coordinar la digitalización de la documentación vinculada a las construcciones en la localidad y su área de influencia.

El encuentro se realizó días pasados en la sede comunal, con el objetivo de actualizar y ordenar los procesos administrativos relacionados con obras particulares y públicas. La iniciativa busca mejorar la eficiencia en la tramitación, agilizar los controles y establecer parámetros claros para el desarrollo urbano.

Desde la comuna destacaron que la cooperación con el Colegio de Arquitectos permitirá garantizar mayor transparencia y seguridad en la planificación de obras, además de acompañar el crecimiento de Cuesta Blanca y la región con herramientas modernas de gestión.