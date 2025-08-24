Danza Luna reunió a bailarines de todo el país en el Teatro Wo

Durante el fin de semana, el Teatro Wo de Villa Carlos Paz fue escenario del encuentro de danzas “Danza Luna VCP”, que convocó a academias y grupos de distintos puntos del país.

La propuesta incluyó una amplia variedad de estilos y coreografías, que dieron vida a una jornada donde el ritmo, la energía y la emoción fueron protagonistas.

Con una destacada participación y el acompañamiento del público, el encuentro reafirmó a Villa Carlos Paz como una ciudad con fuerte proyección cultural y como punto de encuentro de expresiones artísticas a nivel nacional.