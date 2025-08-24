Domingo fresco y soleado con máxima de 15°

La jornada en Villa Carlos Paz comenzó fresca, con una temperatura de 8,8°C y cielo despejado, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica se ubicó en 8,2°C, con viento leve del norte a 6 km/h, humedad del 43% y buena visibilidad de 10 km.

A lo largo del día se espera tiempo estable, con una mínima de 4°C y una máxima que rondará los 15°C. El sol salió a las 07:44 y se ocultará a las 18:58, ofreciendo un domingo mayormente soleado y con condiciones agradables para actividades al aire libre, aunque con temperaturas que se mantendrán frescas en las primeras horas.

Pronóstico extendido en Villa Carlos Paz

Lunes: mínima de 9°C y máxima de 19°C, con cielo mayormente despejado.

Martes: leve ascenso de la temperatura, mínima de 7°C y máxima de 21°C.

Miércoles: jornada templada, mínima de 10°C y máxima de 23°C.

Jueves: mínima de 11°C y máxima de 22°C.

Viernes: ascenso marcado de la temperatura, con mínima de 12°C y máxima de 27°C.

Sábado: cambio brusco en las condiciones, con mínima de 11°C y máxima de apenas 13°C.

El pronóstico indica que la semana comenzará con días soleados y temperaturas en ascenso, llegando al viernes con un clima cálido. Sin embargo, el sábado se prevé un descenso importante, que podría marcar la llegada de aire más frío a la región.