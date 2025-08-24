El Festival de Gemas reunió a artesanos y académicos en Carlos Paz

Durante el fin de semana, Villa Carlos Paz se convirtió en el epicentro del mundo mineral con la realización del Encuentro Internacional de Minerales – Festival de Gemas. El evento, organizado por especialistas vinculados a la Universidad Nacional de Córdoba, convocó a expositores de Brasil, Chile, Uruguay, Irán, Francia y Bolivia.

La propuesta reunió a referentes académicos, ex directores de minería, coleccionistas y artesanos en un espacio que combinó divulgación científica, talleres y stands interactivos. Entre las actividades se destacaron las exhibiciones de joyeros, lapidadores, geoatrapasoles y recolectores.

El programa también incluyó charlas y talleres de gemoterapia, vibración y geometría sagrada, que despertaron gran interés en el público. El festival reafirmó a Villa Carlos Paz como una ciudad anfitriona de encuentros culturales y académicos de alcance internacional.