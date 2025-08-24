La Liga Municipal sumó emoción y compañerismo en su séptima fecha

Este sábado se desarrolló la séptima fecha de la Liga Municipal de Fútbol, organizada por el Gobierno de la Ciudad en el marco del programa Familia Activa.

Los encuentros se llevaron a cabo en el Espacio Deportivo Arena y en el Polideportivo de Icho Cruz, donde participaron las Escuelas Municipales de Santa Rita, Colinas, La Quinta, Altos del Valle, Sol y Río, Dante Alighieri, San José, Tanti Sierras Club, Icho Cruz, Escuela Parroquial, El Progreso, San Antonio e Independiente.

Con el objetivo de promover la participación y el espíritu de equipo, el torneo volvió a reunir a cientos de niños y familias en una propuesta que busca fortalecer los lazos comunitarios a través del deporte y consolidar a Villa Carlos Paz como un polo de actividad deportiva y social.