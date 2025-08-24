Remeros de Argentina y Uruguay compitieron en la Vuelta al Lago 2025

El Lago San Roque fue escenario de la sexta edición de la Regata Internacional, que reunió a clubes de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Uruguay en una competencia de travesía en modalidad doble con timonel.

Esta mañana, Villa Carlos Paz vivió una nueva fiesta deportiva con la realización de la “Vuelta al Lago 2025: Copa Nelson Rivero”, organizada por la Asociación Cordobesa de Remo junto a la Municipalidad, la Comisión de Regatas Internacional del Litoral y la Asociación Argentina de Remeros Aficionados.

Más de 100 remeros de ocho clubes participaron de la travesía, cuyo momento más impactante fue la largada masiva desde calle Yrigoyen, cuando decenas de botes iniciaron el recorrido en simultáneo alrededor del lago.

El intendente Esteban Avilés destacó el valor deportivo, social y turístico del evento: “Queremos felicitar a la Asociación Cordobesa de Remo por el gran trabajo que viene realizando, tanto en lo deportivo como en lo social. Esta regata es una competencia emblemática, cada vez más convocante y legitimada como una de las principales del país. Hoy no solo se disfrutó del deporte, también se potenció el turismo, mostrando todo lo que el lago y la ciudad tienen para ofrecer.”

La competencia se consolidó como una de las más esperadas del calendario regional, reafirmando el crecimiento del remo en la ciudad y fortaleciendo vínculos entre clubes de distintas provincias y países.