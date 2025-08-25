Abrieron las preinscripciones escolares para el ciclo 2026 en Valle Hermoso

El Punto Digital de Valle Hermoso acompaña a las familias en la gestión de trámites para ingresar a jardines, primarias, secundarias y programas de adultos en instituciones estatales de la provincia.

El espacio, ubicado en Av. General Paz 251, ya se encuentra habilitado para recibir a quienes deseen iniciar las preinscripciones. El cronograma establece distintos períodos según el nivel: del 25 de agosto al 15 de septiembre para nivel inicial (salas de 3, 4 y 5); del 1 al 15 de septiembre para primer grado de primaria; del 8 al 15 de septiembre para primer año del secundario; y hasta el 15 de diciembre para Educación de Jóvenes y Adultos en sus dos niveles.

El Punto Digital funcionará con atención extendida: lunes y martes de 8 a 20.30, y de miércoles a viernes de 8 a 18. Allí se brinda asistencia personalizada para acompañar a las familias en la carga de datos y asegurar la correcta inscripción.