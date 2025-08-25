Bialet Massé: 56 egresados recibieron certificados en oficios con salida laboral

Capacitación laboral en Bialet Massé
Bialet Massé: 56 egresados recibieron certificados en oficios con salida laboralEn total, 56 vecinos recibieron su diploma en el marco del programa Ce.De.R. que impulsa la Municipalidad junto al Ministerio de Desarrollo Social.
El pasado sábado 23 de agosto se realizó en Bialet Massé la entrega de certificados a los participantes de los cursos de Mozo y Asistente de Electricidad, dictados en el marco del programa de capacitación que impulsa el Ce.De.R. (Centro de Desarrollo Regional).
En esta oportunidad, 19 personas completaron la formación de Mozo y 37 culminaron el curso de Asistente de Electricidad. Los diplomas fueron entregados por el licenciado Mariano Mosquera, representante del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y responsable de los Ce.De.R., junto a autoridades municipales.
También estuvieron presentes Gaspar Navarro, del Ce.De.R. Carlos Paz, y Silvia Pulvirenti, docente a cargo del curso de Comis (mozos y mozas).
Las capacitaciones se enmarcan en un convenio entre la Municipalidad de Bialet Massé y el Ministerio provincial, con el objetivo de ofrecer formación con rápida salida laboral. Actualmente, continúa en dictado el curso de Electricista Matriculado categoría III (ERSEP).