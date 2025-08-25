Bialet Massé: 56 egresados recibieron certificados en oficios con salida laboral

El pasado sábado 23 de agosto se realizó en Bialet Massé la entrega de certificados a los participantes de los cursos de Mozo y Asistente de Electricidad, dictados en el marco del programa de capacitación que impulsa el Ce.De.R. (Centro de Desarrollo Regional).

En esta oportunidad, 19 personas completaron la formación de Mozo y 37 culminaron el curso de Asistente de Electricidad. Los diplomas fueron entregados por el licenciado Mariano Mosquera, representante del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y responsable de los Ce.De.R., junto a autoridades municipales.

También estuvieron presentes Gaspar Navarro, del Ce.De.R. Carlos Paz, y Silvia Pulvirenti, docente a cargo del curso de Comis (mozos y mozas).

Las capacitaciones se enmarcan en un convenio entre la Municipalidad de Bialet Massé y el Ministerio provincial, con el objetivo de ofrecer formación con rápida salida laboral. Actualmente, continúa en dictado el curso de Electricista Matriculado categoría III (ERSEP).