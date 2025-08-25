Capilla del Monte suma un nuevo compactador y refuerza el plan GIRSU

La Municipalidad de Capilla del Monte incorporó un nuevo equipamiento para reforzar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), financiado con fondos de la Tasa GIRSU. Se trata de un compactador marca Scorza, de carga trasera, con capacidad de 17 m³ y caja batea de 2,4 m³, que se integra a la flota junto al camión cero kilómetro adquirido el año pasado.

La inversión busca agilizar el servicio de recolección y garantizar un sistema más sustentable. Desde la puesta en marcha del plan, la gestión del intendente Fabricio Díaz logró multiplicar la producción y venta de material reciclado, reduciendo de forma significativa la cantidad de basura enviada al centro de disposición final.

De esta manera, la ciudad avanza en su meta de consolidar un modelo de economía circular que combine eficiencia en el servicio, reducción de residuos y mayor cuidado del entorno natural.