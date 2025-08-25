Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 25 de agosto de 2025 · 10:01

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para agosto, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto.

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy