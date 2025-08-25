¿Cuántos feriados quedan hasta fin de año en 2025?

Con agosto llegando a su fin, muchos argentinos ya miran el calendario para planificar escapadas o simplemente tomarse un respiro en los últimos meses del año. La pregunta es inevitable: ¿cuántos feriados restan en 2025?

La respuesta oficial es que quedan cinco feriados nacionales hasta el 31 de diciembre. El próximo será el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En noviembre habrá dos fechas: el 21, declarado feriado con fines turísticos, y el 24, que trasladará la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

Ya en diciembre, se celebrará el 8, Día de la Inmaculada Concepción, y finalmente el 25, Navidad, cerrando el calendario anual.

Con estos cinco días, el tramo final de 2025 ofrece oportunidades para el descanso, las reuniones familiares y el turismo interno.