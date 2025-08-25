Día del Empleado de Comercio: cuándo, cómo y dónde serán los festejos

El CEC de Villa Carlos Paz confirmó que el Día del Empleado de Comercio se conmemorará el próximo viernes 26 de septiembre, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.524.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios junto con las cámaras empresariales de todo el país decidieron trasladar el feriado para el lunes 29 de septiembre y que los afiliados tengan un fin de semana largo.

Esta conmemoración abarca al personal de supermercados, shoppings, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, perfumerías y áreas administrativas.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz invitaron a los socios a participar de una celebración que se hará el domingo 28 de septiembre en el predio ubicado camino a Las Jarillas.