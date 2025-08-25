Día del Empleado de Comercio: cuándo, cómo y dónde serán los festejos

Villa Carlos Paz
Día del Empleado de Comercio: cuándo, cómo y dónde serán los festejosSe confirmó la fecha del feriado y los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo.
El CEC de Villa Carlos Paz confirmó que el Día del Empleado de Comercio se conmemorará el próximo viernes 26 de septiembre, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.524.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios junto con las cámaras empresariales de todo el país decidieron trasladar el feriado para el lunes 29 de septiembre y que los afiliados tengan un fin de semana largo.
Esta conmemoración abarca al personal de supermercados, shoppings, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, perfumerías y áreas administrativas.
Desde el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz invitaron a los socios a participar de una celebración que se hará el domingo 28 de septiembre en el predio ubicado camino a Las Jarillas.