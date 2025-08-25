El San Roque sigue retrocediendo y el río se achica: ¿qué dicen los datos oficiales?

El nivel del dique descendió a 33,19 metros, por debajo de la cota de vertedero de 35,30. La postal del río San Antonio en Carlos Paz refleja la situación: el cauce luce más angosto y las orillas ganan terreno frente al retroceso del agua.

Según el último informe de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), difundido este 25 de agosto, el San Roque perdió casi 15 centímetros en la última semana. La baja también se repite en otros embalses: Cruz del Eje quedó en 36,16 metros frente a 37,20; Los Molinos en 50,96 frente a 53,00; y el Cajón en 25,11 frente a 30,20.

La Viña, en tanto, marca 94,54 metros sobre 100,50; Pichanas 39,38 sobre 44,00; y Embalse 44,37 frente a 46,50. Solo La Quebrada se mantiene cerca de su máximo, con 33,87 metros sobre 34,00.

Las autoridades remarcan que la tendencia descendente confirma la necesidad de sostener un consumo medido del agua, a la espera de que las lluvias de primavera comiencen a recomponer los caudales.