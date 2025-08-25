En qué barrios de Córdoba se podrá tramitar el DNI y la SUBE

La Municipalidad de Córdoba sigue adelante con el programa que permite realizar diferentes trámites en los distintos barrios. El programa «Muni con Vos» estará presente esta semana en General Savio, Colonia Lola y Granja de Funes y se podrán hacer gestiones del Registro Civil, tramitar la SUBE y acceder a otras prestaciones.

Este lunes 25 de agosto, el operativo DNI Presente se instalará en el Polideportivo General Savio de 9 a 13 horas, el miércoles se hará lo propio en el centro vecinal de Colonia Lola y el viernes en la Escuela Hugo Leonelli de barrio Granja de Funes.

Durante cada jornada, los vecinos podrán realizar gestiones del Registro Civil, como actualización de DNI, solicitud de nuevos ejemplares, cambio de domicilio, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, rectificaciones, inscripción fuera de término, cambio de género y consultas sobre estado civil y documentación personal.

También estará disponible la posibilidad de tramitar la tarjeta SUBE, que se entrega con un saldo negativo de $1.500 y solo requiere la presentación del DNI. Además, habrá un Punto Vecino digital, donde se brindará asistencia para el uso de CIDI y VeDi.