Jóvenes del IPEM 335 recorrieron la Municipalidad de Valle Hermoso

Alumnos del colegio “Luis Alberto Spinetta” recorrieron las instalaciones municipales y conocieron de cerca el trabajo de las distintas áreas que prestan servicios a la comunidad.

La actividad formó parte de una jornada educativa destinada a acercar a los jóvenes al funcionamiento institucional de la Municipalidad de Valle Hermoso. Durante la visita, los estudiantes dialogaron con personal de las dependencias y pudieron interiorizarse sobre las tareas que se desarrollan a diario en beneficio de los vecinos.