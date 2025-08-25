Ocho especies cordobesas reciben la máxima categoría de protección ambiental

Córdoba en clave ambiental
Ocho especies cordobesas reciben la máxima categoría de protección ambientalEl decreto publicado en el Boletín Oficial otorga máxima protección al cóndor, el aguará guazú, el sapo de Achala y otras especies emblemáticas de la biodiversidad cordobesa.
La provincia de Córdoba declaró ocho especies de fauna como Monumentos Naturales Provinciales, la máxima categoría de protección que asegura planes de conservación, cuidado de hábitats y programas educativos.
Las especies incluidas son: el Sapo de Achala, la Tortuga Chaqueña, el Loro Hablador, el Águila Coronada, el Cóndor Andino, el Aguará Guazú, el Guanaco y el Pecarí Chaqueño o Quimilero.
La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Martín Llaryora y elaborada a partir de los aportes de investigadores de la UNC, CONICET, la Universidad Nacional de Río Cuarto, Tatú Carreta, Fundación Mil Aves y otras instituciones.
La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, destacó que esta designación “garantiza la implementación de planes específicos para proteger las especies, promover la investigación científica y reforzar la educación ambiental”.
Con esta decisión, Córdoba da un paso clave en la defensa de su patrimonio natural y cultural, consolidando un marco legal y técnico que fortalece la conservación de especies únicas de su territorio.