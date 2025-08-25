¿Por qué se celebra cada 25 de agosto el Día del Peluquero?

El 25 de agosto se celebra el Día Mundial del Peluquero en conmemoración al Rey Luis IX de Francia, quien fue una figura simbólica para su época al designar a su peluquero como "hombre libre" y al elevar su jerarquía social.

En el siglo XIII, en Europa, trabajar en el área de la peluquería no tenía el mismo reconocimiento que los demás profesionales. De hecho, el oficio era de estatus plebeyo y solo se ejercía para la nobleza que, sobre en todo en Francia, utilizaba pelucas y no cabello natural

Con el accionar del Rey, se le otorgó un nuevo prestigio al oficio que, hasta el momento, solo se ocupaba de cuidar el pelo falso de los más prestigiosos burgueses.

Día del peluquero en Argentina: ¿qué se conmemora?

En Argentina, se agregó una razón por la cual celebrar: el peluquero y director de teatro, Domingo Guillén, organizó en 1877 el festejo en el Teatro Coliseo al que fue una gran cantidad de profesionales.

Dicho evento incentivó a que se creara la Sociedad de Barberos y Peluqueros, más precisamente desde la ciudad bonaerense de Pergamino.

En ese sentido, el tiempo llevó a que en 1940 se designara de forma oficial al 25 de agosto como el Día del Peluquero durante el Congreso Nacional de Peluqueros, que fue convocado por la ex Federación Argentina.