Se despide el mes de agosto: el clima en Carlos Paz y el sur de Punilla

El mes de agosto se despedirá con temperaturas primaverales en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Para este lunes 25, se anuncia una jornada soleada con una máxima de 25 grados y una mínima de 3 grados.

Hacia el martes, se repetirán las mismas condiciones climáticas y las mañanas se irán templando.

Los días miércoles y jueves, se anuncian máximas de 24 grados y ráfagas de viento que podrían intensificarse hacia el sábado 30, fecha en la que ingresaría un frente sur que ocasionará un brusco descenso de los registros.

Además., los especialistas coinciden en que podrían registrarse algunas lluvias aisladas.