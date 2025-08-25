Un mundo por conocer: descubrí el nuevo universo de Sabena Viajes

Sabena Viajes es una reconocida empresa con una amplia trayectoria vinculada a la industria turística de las sierras de Córdoba. El último sábado, se inauguró un local en 9 de Julio 50, en el centro de Villa Carlos Paz. Las nuevas instalaciones permitirán mejorar el servicio de atención personalizada para turistas y vecinos.

La inauguración contó con la presencia de amigos, comerciantes y un emotivo reconocimiento a José Sabena, un pionero en la industria del turismo quien dejó su legado a su hijo Diego y luego a su nieto Gastón, que hoy está al frente de la empresa familiar.

En diálogo con EL DIARIO, Gastón Sabena expresó: «Es un verdadero privilegio que en estos momentos nos acompañen la familia, amigos, clientes de muchos años, colegas y compañeros. Esta oficina la hicimos junto al arquitecto Darío Castellino, que tiene obras muy importantes en la ciudad y con el apoyo del diseñador Leo Semenciw. Desde un primer momento, dijimos que no queríamos una oficina con aviones y playas, queríamos que se vieran las sierras, los colectivos, aquello que nos representa».

«Ya son muchos años vinculados al turismo. Mi abuelo empezó hace 50 años, luego se hizo cargo mi papá y ahora me sumé yo. Queríamos crecer y asumimos el desafío de ofrecer algo nuevo a la gente, siempre levantando la vara. Tenemos muchos clientes de años y queremos que sepan dónde estamos. En el último local estuvimos 11 años, decidimos proyectar y mudarnos a un nuevo espacio»; añadió.

Consultado sobre el desafío de mantener vigente el legado Sabena, aseguró: «Me sumé desde muy chico, trabajo codo a codo con mi papá y mi abuelo y ahora soy la cara de este local. Es un desafío, pero también es un placer».

«Somos una empresa que se caracteriza por ofrecer una gran variedad de excursiones, con salidas al Valle de Calamuchita, Punilla y Traslasierras. Ofrecemos también viajes educativos que hacemos durante el año junto a las escuelas, por eso, queremos invitar a los docentes y a las familias que nos visiten y conozcan el nuevo local»; reconoció Gastón.

Los Sabena, tres generaciones y un legado

José Sabena comenzó en la industria del turismo con una empresa de transporte escolar en la década del 70. Años más tarde en la década del 90, puso la primera oficina de Sabena Viajes en la calle Cassafousth, en una habitación del Hotel Ibiza que daba a la calle. El primer logo nació hace unos 20 años, inspirado en la bandera argentina y a medida que pasaron los años, se fue modificando, pero siempre mantuvo los mismos colores y el sol.

Años más tarde, la empresa se mudaría a un local de la Terminal de Villa Carlos Paz, lugar donde la familia cumplía con una tradición de pintar las paredes antes de cada temporada de verano

En 2014, se instalaron a metros de la Iglesia del Carmen, en la Avenida General Paz, y finalmente este sábado 23 de agosto se instalaron en 9 de Julio 50, frente al shopping WO.