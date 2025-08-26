Buscan abuelos y abuelas cuentacuentos para un proyecto cultural

Valle Hermoso invita a los adultos mayores a narrar historias
Buscan abuelos y abuelas cuentacuentos para un proyecto culturalEl municipio convoca a quienes quieran compartir relatos y experiencias en el marco del programa “Valle entre Letras”, que se realizará entre septiembre y noviembre.
En Valle Hermoso se abrió una convocatoria especial para abuelos y abuelas interesados en sumarse como cuentacuentos. La propuesta forma parte del proyecto “Valle entre Letras”, que se desarrollará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre con distintas actividades culturales y educativas.
Los organizadores explicaron que el objetivo es dar espacio a la voz de los mayores para transmitir cuentos, vivencias y memorias a las nuevas generaciones. Las inscripciones se realizan en las instituciones educativas de la localidad y en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Walter Consalvi 234, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
Valle Hermoso integra el Programa Ciudades Educativas del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, que impulsa iniciativas comunitarias de aprendizaje y cultura.