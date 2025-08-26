Comunicado de Aerolíneas Argentinas por el paro de controladores aéreos

Tal como estaba previsto, los controladores aéreos iniciaron este martes a las 7 la tercera jornada del plan de lucha en reclamo de mejoras salariales mientras el gobierno de Javier Milei apuesta a la licuación de los ingresos de los trabajadores como forma de deprimir la demanda y así hacer bajar la inflación.

Como consecuencia de ello Aerolíneas Argentinas informó que de los 295 vuelos que tenía previstos para el día de hoy, 178 de ellos se verán afectados por la medida de fuerza. En total se cancelaron 82 vuelos, todos ellos de cabotaje y se reprogramaron, con cambios de horario, otros 96.

Noticias Relacionadas Más de 15 mil pasajeros afectados por el nuevo paro de controladores aéreos

La medida de fuerza se realizará en dos franjas horarios. La primera de ellas empezó a las 7 y se prolongará hasta las 10 mientras que la segunda se realizará entre las 14 y las 17.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) advirtió que sigue adelante con su plan de lucha, que comenzó el viernes y tuvo su segunda jornada el domingo, ante la falta de respuesta del gobierno libertario a su reclamo salarial y al intento por licuar sus ingresos.

Aclararon sin embargo que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”.

El cronograma de paros seguirá el jueves 28, de 13 a 16 y de 19 a 22, y el del sábado 30, en las mismas franjas horarias.

Salarios congelados hace un año

Ante la falta de un propuesta salarial por parte del gobierno de Milei, y tras el vencimiento de la segunda conciliación obligatoria y su prórroga, los trabajadores resolvieron avanzar con su plan de lucha. Atepsa sostiene que las autoridades no presentaron ninguna propuesta de recomposición salarial. El conflicto, aseguran, lleva casi 11 meses y los enfrenta con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), sociedad del Estado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación, que presta los servicios de navegación aérea.

Cuando el jueves pasado anunciaron el inicio de las medidas de fuerza, el sindicato explicó, a través de un video, la escala del conflicto. “Todo arrancó en marzo. Denunciamos el conflicto colectivo por retraso salarial, y en lugar de respuestas, llegaron despidos ilegales de compañeros dentro de convenio. En abril, la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) bloqueó nuestra adhesión al paro general de la CGT con un informe carente de fundamentos que hizo imposible ejercer nuestro derecho a huelga. Mayo trajo más tensión, sin haber recibido ningún tipo de oferta paritaria”.

Ahora, aseguran que ante la falta de respuestas de EANA, ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, continúa la exigencia por una recomposición salarial y la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Una situación similar se encamina en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que expresó su apoyo a Atepsa a través de sus redes sociales, “en el marco de la crisis que afecta a toda la industria aeronáutica” en el país, e hicieron foco en la seguridad operacional y, nuevamente, en la falta de paritarias.

Amenazan, a su vez, con un paro nacional de pilotos si no hay una oferta en esta etapa que atraviesan de conciliación obligatoria, ellos también, que, por una prórroga reciente, se extenderá hasta mediados de noviembre.