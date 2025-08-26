El baile como salvación: La historia de Fay Castillo y la fuerza de la danza

Fay Castillo nació en Perú y hace varios años está radicada en las sierras de Córdoba. Cuando era chica, su madre le contagió el amor por la danza y la abrazó como una filosofía de vida. Hace siete meses, cuando la tragedia golpeó su vida, volvió a poner su cuerpo en movimiento y fue una herramienta de sanación.

La danza y su hija fueron la clave para salir adelante y superar la pérdida del amor de su vida, Gustavo Costamagna, quien falleció en un trágico accidente en el Puente Negro de Villa Carlos Paz.

Actualmente, Fay tiene varios proyectos: coordina talleres en el «Bastón del Moro» en Córdoba, en el Centro de Artes «Bailando crecemos» (en la Casa de la Cultura), en el «Rancho El Tata» y realiza talleres culturales en San Antonio de Arredondo.

«Caminé con mis creaciones y mis proyectos desde Perú a Bolivia, por Chile y por distintos lados de Argentina. Uno se enamora de los caminos, y mis caminos principales fueron las raíces afros, el tango popular argentino y los gitanos flamencos. Son las culturas que llevo en mis valijas, siempre creando con la danza contemporánea. Vivimos la danza con el alma, dejamos que nos atraviesen las artes. Para mí nunca fue un hobby; yo viajé pensando que es absolutamente esencial para mi vida, mi salud y mi economía»; contó Fay, quien viajaba con su pareja cuando se produjo el siniestro.

«A Gustavo lo conocí en Lima (Perú), él llegaba de un viaje de Europa y yo de vivir en Buenos Aires. Nuestra historia de amor es maravillosa desde el día que nos conocimos. Vivimos juntos tres años y medio en Perú, luego nos mudamos a San Antonio de Arredondo, donde no conocíamos a nadie, pero sabíamos que con los dos era suficiente. Queríamos un lugar bonito con mucha naturaleza. En el 2024, a fines de octubre, nos mudamos a Villa del Lago. Ahora, estoy reiniciando la vida con mis hijas. Tuve el amor de mi vida, que me dejó abundancia de amor y sabiduría para saber cómo pararme y mirar hacia adelante. El día que me dijeron que Gus ya no estaba, mi corazón se hizo trizas y ahora se está tejiendo de nuevo. Dejás de creer en todo y te sentís incapacitada de pensar. No he sentido enojo, pero tuve que volver arrancar con la vida»; añadió.

Fay tuvo una recuperación asombrosa y siente que la danza fue algo fundamental. «La danza, el amor por Gustavo y por mi hija me salvaron la vida. Pasé por tres operaciones, con una fractura expuesta de tibia y peroné. Mi pierna está llena de cicatrices y debo seguir con rehabilitación, pero puedo dirigir, moverme y bailar. Empecé a usar los zapatos de flamenco nuevamente y estoy segura que me voy a recuperar del todo. En Perú, me hicieron un homenaje y fue hermoso; ahí te das cuenta lo que provocaste en la vida de los demás»; completó.