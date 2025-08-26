El servicio de odontología se incorpora al CAPS de barrio El Canal

En el marco del programa para descentralizar los servicios de salud en Villa Carlos Paz, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de barrio El Canal sumó la atención en odontología.

«Para nuestra gestión, la salud es prioridad. Hoy es un orgullo y un compromiso continuar sumando servicios a la salud de la familia carlospacense. En esta oportunidad con un programa que busca ampliar el acceso a la atención odontológica y descentralizar la odontología en todos los barrios. Este servicio se agrega a la atención odontológica que ya brindamos desde el 2011, de manera libre y gratuita para los carlospacenses»; indicó el intendente Esteban Avilés.

En el mismo sentido, la secretaria del área de Salud Pública, Claudia Pereyra, destacó: «En el marco de la gestión comunitaria, la atención primaria de la salud conlleva no sólo la atención médica, sino también la odontológica. El objetivo es continuar anexando servicios de odontología en distintos puntos de la ciudad».

El CAPS brindará servicios de odontología general y además, continúa prestando atención médica y de especialidades para los vecinos. Las instalaciones se ubican en las calles Juncal y Cuba y atienden de lunes a viernes de 7 a 14 hs. Se brindan servicios de vacunatorio, odontología general, pediatría y ginecología, clínica médica y nutrición.