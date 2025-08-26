Entre el 1 y el 5 de septiembre harán controles de lunares en Carlos Paz

El Hospital Municipal Gumersindo Sayago llevará adelante, del 1 al 5 de septiembre, una nueva edición de la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel y Control de Lunares, en conjunto con el Club de Leones Centenario Villa Carlos Paz.

La iniciativa incluye actividades de concientización y controles gratuitos en los consultorios del hospital. El cronograma comenzará el lunes 1° de septiembre con una charla abierta a la comunidad, entre las 8:30 y las 9:30 en el SUM del hospital, destinada a profesionales médicos y no médicos, así como a estudiantes de carreras vinculadas con Medicina, Dermatología, dermatocosmiatría y estética.

Durante los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre, se realizarán controles de lunares por orden de llegada, con un cupo de 20 turnos diarios. La campaña apunta a la detección temprana de lesiones sospechosas, un factor clave para el tratamiento oportuno del cáncer de piel.

Desde el Club de Leones expresaron: “Estamos comprometidos con la prevención del cáncer de piel, por ello trabajamos de forma interdisciplinaria con profesionales reconocidos de diferentes especialidades para proteger la salud de nuestros vecinos y de nuestra comunidad”.