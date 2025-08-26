Estudiantes de arquitectura relevaron el barrio Santa Rita en un plan de desarrollo local

En el marco de un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Universidad Católica de Córdoba (UCC), más de un centenar de estudiantes de Arquitectura participaron de un relevamiento urbanístico en el barrio Santa Rita.

La actividad se desarrolló como parte del trabajo de campo de la Cátedra Diseño Urbano 3, dirigida por el magíster arquitecto Omar Paris, dentro del proyecto de investigación “Ciudad de los 15 minutos”. El objetivo es generar propuestas de mejora urbana que se alineen con los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Durante la jornada, los estudiantes entrevistaron a vecinos y recopilaron información del barrio, cuyos resultados servirán para la elaboración de propuestas que serán presentadas en septiembre en una instancia abierta a la comunidad.

El intendente Esteban Avilés destacó: “Trabajamos junto a las instituciones para que nuestra ciudad siga desarrollándose de manera sostenible. Agradecemos a los docentes, a los estudiantes y a cada vecino que colaboró con este proceso”.

Por su parte, el arquitecto Omar Paris explicó: “En septiembre vamos a presentar las propuestas para que la comunidad pueda ver y validar estos escenarios urbanos posibles. La idea es que los vecinos interactúen con el proyecto de investigación”.