Punilla será sede de L’Étape Argentina, la serie del Tour de France

El prestigioso evento internacional de ciclismo de ruta L’Étape Argentina by Tour de France, perteneciente a la serie internacional organizada por el Tour de France y dirigida a corredores amateurs y profesionales, se correrá el próximo 22 de marzo de 2026 en Córdoba.

Los caminos de la Provincia y sus imponentes paisajes serán el epicentro de esta competencia que no forma parte del Tour oficial de Europa, pero que replica su formato y espíritu en diferentes países del mundo. Córdoba refuerza así su posición como Sede de Grandes Eventos, premisa impulsada por el gobernador Martín Llaryora.

El anuncio fue realizado en el Centro Cívico, con la participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto, el ministro de Gobierno Manuel Calvo, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes Agustín Calleri y referentes nacionales e internacionales del ciclismo.

Calvo destacó: “Es uno de los eventos más importantes del mundo, y se corre en Córdoba. Estos encuentros marcan el camino para movilizar la economía y fortalecer la industria turística”.

Por su parte, Calleri remarcó que la llegada de L’Étape “es fruto del intenso trabajo que hace la Provincia para postularse como anfitriona de eventos de gran nivel”, resaltando que atraerá a más de tres mil corredores y tendrá un fuerte impacto en hotelería y gastronomía.

Casi 150 kilómetros de recorrido por el valle de Punilla

La carrera tendrá un trazado de casi 150 kilómetros que unirá a las localidades a través de la autopista Córdoba–Carlos Paz, la nueva Autovía de Punilla, el Camino del Cuadrado y la ruta E53. El evento permitirá mostrar al mundo la belleza natural de la provincia y su cultura, consolidando a Córdoba como destino deportivo y turístico de alcance global.

Regresa el Campeonato Argentino de Ruta, después de 25 años

Ese mismo fin de semana, se correrá también el Campeonato Argentino de Ruta, con salida en Río Cuarto y llegada al estadio Mario Alberto Kempes, tras 208 kilómetros de competencia. La cita reunirá a las categorías Elite, Sub-23 y Ciclismo Adaptado, tanto en damas como varones.

De esta forma, Córdoba vivirá un mega fin de semana ciclístico con alcance internacional, donde L’Étape Argentina by Tour de France pondrá en el centro de la escena a la autopista Córdoba–Carlos Paz y a todo el valle de Punilla.