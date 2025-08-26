Vecinos piden doble mano en Cerro Blanco para mejorar la circulación interna

El reclamo de los vecinos se centra en las tres cuadras de Cerro Blanco comprendidas entre Los Andes y Los Tamarindos, que actualmente funcionan como mano única. Sostienen que, si ese tramo se habilitara como doble mano, la circulación interna del barrio sería mucho más simple.

Según recordaron, esta disposición fue implementada años atrás para reducir accidentes en las esquinas, cuando el tránsito de la zona era distinto. Sin embargo, remarcan que hoy la medida quedó desactualizada. Después de Los Tamarindos, Cerro Blanco ya funciona como doble mano, lo que genera una contradicción: “Si de un lado se puede circular en ambos sentidos, no entendemos por qué estas tres cuadras siguen limitadas”, señalaron.

En la práctica, la mano única obliga a rodeos que llevan a utilizar arterias de alto flujo como Leandro N. Alem, aun cuando el destino está a pocas cuadras dentro del mismo barrio. “Si queremos ir de Cerro Blanco y Los Tamarindos a Cerro Blanco y Los Andes, tenemos que dar una vuelta enorme cuando podríamos llegar en línea recta”, explicaron.

Para los vecinos, habilitar doble mano en ese tramo permitiría evitar trayectos innecesarios, aliviar la carga de Alem y mejorar los movimientos internos, desde las compras diarias hasta el acceso a la Plaza Manuel Belgrano. También remarcan que la medida favorecería la respuesta de ambulancias o patrulleros, que hoy deben desviarse hacia calles más transitadas para reingresar al sector.