Participaron de una jornada de concientización
Alumnos de la escuela Alfonsina Storni visitaron el aula ambiental de Villa Carlos Paz
Villa Carlos Paz. Este miércoles, alumnos de 4º año de la escuela secundaria Alfonsina Storni de Villa Carlos Paz visitaron el aula ambiental, en una jornada de concientización y aprendizaje sobre el medioambiente.
Durante la visita recorrieron los senderos del área protegida y conocieron el vivero de especies nativas, donde se trabaja en la conservación y propagación de flora autóctona.
Además, aprendieron sobre la importancia del compostaje, visitaron la biopiscina y participaron de charlas sobre gestión de residuos y huertas agroecológicas.