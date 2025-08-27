Villa Carlos Paz. Este miércoles, alumnos de 4º año de la escuela secundaria Alfonsina Storni de Villa Carlos Paz visitaron el aula ambiental, en una jornada de concientización y aprendizaje sobre el medioambiente.

Durante la visita recorrieron los senderos del área protegida y conocieron el vivero de especies nativas, donde se trabaja en la conservación y propagación de flora autóctona.

Además, aprendieron sobre la importancia del compostaje, visitaron la biopiscina y participaron de charlas sobre gestión de residuos y huertas agroecológicas.